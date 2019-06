Lady Morata e la prova costume: social in delirio per Alice

Alvaro Morata ha perso un po' di appeal negli ultimi due anni e la sua seconda parte di stagione all'Atletico Madrid è stata tutt'altro che da ricordare. L'attaccante spagnolo, ex Juventus, è stato ceduto in prestito ai colchoneros dal Chelsea sul finire del mercato invernale con il club spagnolo che non ha vinto niente e con i Blues di Maurizio Sarri che hanno invece vinto, e molto bene, l'Europa League schiantado in finale per 4-1 i cugini dell'Arsenal di Unai Emery. Morata ha fatto ritorno in Spagna in prestito oneroso e non si sa ancora se l'Atletico eserciterà l'opzione per il riscatto.

Nel mese di marzo Morata segnò un gol alla sua ex amata squadra, la Juventus negli ottavi di finale di Champions League, ma poi l'arbitro annullò per una spinta dell'attaccante dell'Atletico Madrid su Giorgio Chiellini. Al ritorno CR7 e compagni compirono un miracolo e all'uscita dall'Allianz Stadium il grande ex fu preso di mira da insulti e messaggi social raccapriccianti venuti a galla grazie alla sexy moglie di Alvaro, la veneziana Alice Campello.

La giovane influencer di 24 anni, infatti, svelò: "Non hai idea dei messaggi che mi sono arrivati insultando i miei figli, cosa da brividi. Il calcio dev’essere una cosa che unisce, una cosa che da emozioni belle ma che si limiti ad essere uno sport e non sorpassi la linea. Mi sono vergognata per tanta gente ieri... la dignità io la continuò ad avere ogni giorno anche se una partita di calcio l’abbiamo persa (complimenti a voi) ma tutta la gente che ci ha insultato ieri l’ha persa. Vorrei pubblicare alcune cose ma mi vergogno davvero per loro”.

La Campello è una vera e propria star su Instagram dove vanta più di due milioni di follower. Alice di professione fa la bella fashion blogger, è laureata allo IULM di Milano e il 17 giugno del 2017 ha detto sì al suo Alvaro presso la Basilica del Detentore di Venezia, e gli invitati alla cerimonia erano oltre 400. I suoi tanti seguaci non perdono tempo per commentare i suoi tanti scatti sexy e provocanti e per invadere la sua bacheca di commenti di ogni genere. Le ultime istantanee con un costume da bagno arancione hanno mandato davvero in visibilio i suoi tanti fan: si prennuncia un'estate hot in casa Morata.