Lady Ocampos mostra il lato b sui social: follower in delirio

Lucas Ocampos era considerato un discreto talento in Argentina e dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate fa il suo esordio in prima squadra all'età di 17 anni e in una stagione mette a segno 8 reti in 37 presenze complessive. Il Monaco si rende conto delle sue qualità e lo acquista con il ragazzo di Quilmes che si mette subito in mostra in Ligue 2 con giocate di qualità e 4 reti in 29 presenze.

Ocampos gioca altri due anni in prima squadra con il club del Principato mettendo insieme 65 presenze complessive condite da dieci reti. A gennaio del 2015 passa al Marsiglia ma non incide e nel luglio del 2016 passa al Genoa in Serie A in prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni: non esercitato dal club di Preziosi a fine anno. Lucas ha anche giocato sei mesi da gennaio a giugno al Milan ma in 14 presenze totali non hai mai trovato la via del gol. Nel 2017-18 e nella passata stagione è titolare fisso al Marsiglia che però lo cede a titolo definitivo quest'estate al Siviglia.

Ocampos è girato un po' di squadre nella sua giovane carriera, dato che ha ancora 25 anni, mentre nella vita privata è ormai stabilmente con la sexy Majooh Barbeito con cui ha anche due figlie femmine. Majooh ha molto seguito sui social con oltre 90.000 follower che seguono le sue tante storie su Instagram e che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy. L'ultimo scatto che ne mette in mostra il lato b ha raccolto quasi 6.000 like e una serie infinita di commenti.



