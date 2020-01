Lady Pazzini sui social: "La tua prima tifosa, orgogliosa di te"

Giampaolo Pazzini ha saputo aspettare il suo momento e ieri ha realizzato il gol del vantaggio che ha permesso al Verona di Ivan Juric di espugnare il campo della Spal di Leonardo Semplici. L'ex attaccante di Inter, Milan, Sampdoria e Atalanta ha segnato di testa e ha sfiorato il raddoppio e a fine partita sui social ha parlato con orgoglio della sua prestazione: "Non potevo desiderare un inizio 2020 più bello di così… Vincere e segnare!!! È stata una vittoria importante per me e per tutta la squadra, dire che sono felice è poco… È stata una domenica PAZZESCA!!!".

Pazzini, con il gol di ieri, è arrivato a quota 187 reti in 558 partite tra Serie A, Serie B, coppe varie e Liga dove per qualche mese ha vestito la maglia del Levante. Il Pazzo è arrivato anche a quota 112 reti nella massima Serie e difficilmente Juric da qui a fine stagione non si affiderà più alla prestazioni del 35enne di Pescia che insieme da Di Carmine e Stepinski, in gol anche lui ieri, cercherà di regalare una salvezza tranquilla al Verona.

Non solo lui, perché anche la sua sexy moglie Silvia Slitti gli ha dedicato un lungo post su Instagram. La foto in questione ritrae il Pazzo intento ad abbracciare il figlio con Silvia che ha scritto una lunga didascalia: "C'è un ragazzo classe 1984 che conosco da quando di anni ne aveva 17 e che si chiama Giampaolo. Per tanti è ormai semplicemente "il Pazzo", ma per me è mio marito. Ma anche il mio migliore amico e un padre fantastico".

Il post ha poi continuato: "Questo ragazzo fa un lavoro che per tanti ragazzini è un sogno. Quando scende in campo mi fa sentire orgogliosa e fiera come nessuno nella vita. Lo so per tutte quelle volte che avremmo potuto cedere e invece siamo rimasti sul pezzo. Spesso ci fermano e lui è sempre disponibile per una foto con un sorriso. Sono la sua prima tifosa e fiera di lui" . La coppia è sposata dal 2011 ed ha un figlio.

Silvia è molto attiva sui social network dove vanta oltre 85.000 follower su Instagram. Scorrendo la sua bacheca si nota come lady Pazzini ami postare foto della sua vita quotidiana che rapiscono spesso l'attenzione dei suoi tanti seguaci che non perdono tempo per commentare le sue foto sexy e non solo.



