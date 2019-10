Lady Rakitic punge il Barcellona e difende il marito: "Sei un esempio"

Ivan Rakitic è stato più volte vicino all'Inter in questi mesi ma alla fine ha deciso di restare al Barcellona. Il 31enne croato, nato e cresciuto in Svizzera, ieri sera ha incontrato da vicino quella che sarebbe potuta essere la sua squadra attuale anche se lo ha fatto dalla panchina e senza scendere in campo. L'ex Basilea, Siviglia e Schalke 04 è finito quasi ai margini nelle scelte di Ernesto Valverde che gli preferisce de Jong, Arthur e Vidal nel ruolo di mezz'ala.

Rakitic non è entrato in campo contro l'Inter e in sua difesa è scesa in campo la moglie Raquel Mauri che con una Instagram Story ha incoraggiato il marito condividendo le parole scritte pronunciate la scorsa settimana dal giornalista della SER Manu Carreño relativamente alla situazione del giocatore: "Non puoi maltrattare un giocatore che ha fatto tanto quanto Rakitic”. Raquel ha poi chiuso con i complimenti a Ivan che come sempre si è comportato in maniera impeccabile: "Eppure non abbassi le braccia, sei un esempio di costanza, saggezza e professionalità. Per tutto ciò ti amo, sei grande e nessuno può cambiarlo".

Raquel e Ivan sono molto innamorati, sono una bella famiglia con due figli, un maschio e una femmina come si evince dal suo profilo Instagram che vanta 730.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee che la ritraggono in diversi momenti della sua vita privata e lavorativa. Di certo Raquel non ama essere al centro dell'attenzione come altre wag ma la sua bellezza acqua e sapone la fa entrare di diritto nel ristretto elite di bellezze che si possono ammirare al Camp Nou.

