Lady Rodriguez furiosa: "Io causa del divorzio? Quanta ignoranza"

James Rodriguez non è stato riscattato dal Bayern Monaco e tornerà dunque al Real Madrid. Il colombiano classe '91, però, sarà solo di passaggio in Spagna dato che sarà sicuramente ceduto per far cassa. L'ex Monaco piace e non poco al Napoli di Aurelio De Laurentiis e alla Juventus di Andrea Agnelli che tiene sott'occhio l'evolversi della situazione in casa Real. James ha divorziato da un paio di anni dalla moglie, la sorella dell'ormai ex portiere del Napoli David Ospina che tornerà all'Arsenal dopo il prestito annuale al club azzurro. I due, dunque, in caso di approdo di Rodriguez ai partenopei non si incontreranno dato che l'estremo difensore colombiano è tornato di fatto ai Gunners.

James Rodriguez, però, si è già consolato e l'ha fatto con la bella modella Shannon de Lima che vanta oltre 1,7 milioni di follower su Instagram. La venezuelana ed ex moglie di Marc Anthony, cantante ed attore statunitense, ha fatto la sua prima uscita ufficiale con il nuovo fidanzato durante i festeggiamenti con il Bayern Monaco per la conquista del Meisterschale. La bella Shannon, però, non è solo sensuale ma anche molto decisa dato che ha risposto per le rime a qualche fan che le dava la colpa per la fine del matrimonio di Rodriguez con la moglie Daniela: “James ha messo le corna a Daniela con me? Quando uno è divorziato da due anni non si chiamano corna, si chiama ignoranza. Ti è andata male, io qui rispondo solo dei miei amori”.