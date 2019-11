Lady Ronaldo manda in tilt i follower: la tuta aderente da yoga è da urlo

Cristiano Ronaldo sta continuando ad incantare sia con la maglia del Portogallo che con quella della Juventus e da domani tornerà a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di campionato contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il fuoriclasse di Funchal ha messo a tacere le polemiche seguite alla sostituzione subita contro il Milan e in questi giorni avrà un chiarimento sia con Maurizio Sarri che con i compagni di squadra e pare addirittura che li porterà fuori a cena per "chiedere scusa".

In questi giorni le agguerrite sorelle di Cristiano Ronaldo, Katia ed Elma, hanno preso le parti del fratello riservando una stoccata a qualcuno di imprecisato: "Non si scherza con lui. Orgoglio di sorella" e "Dio non fallisce. Sta bene, e adesso?". In tutto questo tran tran mediatico la sua sexy fidanzata Georgina Rodriguez non ha proferito parola circa l'argomento, né sui social, né con interviste.

Lady Ronaldo non ha preso le difese del compagno che non ha di certo bisogno di un avvocato difensore ma è orgogliosa del suo uomo che è considerato da molti come uno dei migliori giocatori della storia del calcio. La modella spagnola ai microfoni di Telecinco, due mesi fa, aveva parlato così circa il matrimonio con il fuoriclasse di Funchal: "Ho sempre immaginato di essere una donna felice con un marito e i dei figli, ed è in fondo quello che ho già: figli meravigliosi e un uomo che mi ama, si prende cura di me e mi ammira molto".

Georgina ha poi glissato sul tema matrimonio: "Io amo Cristiano. Mi prendo cura di lui, lo adoro, lo ammiro, è una bravissima persona e sono felice di condividere la mia vita con lui. Ma niente nozze. Per ora il matrimonio non è assolutamente nei nostri piani. Io incinta? Avrò la gravidanza dell’elefante se non smetto di mangiare. Ma non resisto, io adoro mangiare, mi piace davvero tanto".

La sexy fidanzata dell'ex attaccante di Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid ha molto seguito sui social con oltre 14,3 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee e video sensuali e mai volgari. L'ultimo scatto della spagnola, con un tuta sexy aderente da yoga, ha scatenato i suoi tanti seguaci con oltre 2 millioni di like e quasi 10.000 commenti: un'enormità per lady Ronaldo che vince di gran lunga sulla maggior parte delle wag, tra cui anche Antonella Roccuzzo, alias lady Messi.



