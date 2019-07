Lady Sensi e la sua linea di costumi da bagno: follower in delirio

Stefano Sensi è arrivato all'Inter a sorpresa in questa sessione di calciomercato. L'ex centrocampista di Cesena e Sassuolo è stato strappato al Milan da parte della dirigenza nerazzurra che ha approfittato dell'incertezza del club di via Aldo Rossi per portare alla corte di Antonio Conte uno dei più grandi talenti italiani in circolazione. Dopo tre anni di gavetta con la società di Giorgio Squinzi per il 23enne di Urbino è finalmente arrivato il momento di fare il salto di qualità in una grande squadra che gli darà la possibilità di mettersi in mostra in campionato ma soprattutto in Champions League.

Sensi è arrivato all'Inter in compagnia della sua sexy fidanzata, la bella bionda Giulia Amodio che vanta quasi 100.000 follower su Instagram. La fidanzata del neo giocatore dell'Inter ha molto seguito sui social per via della sua continua esposizione di una linea propria di costumi da bagno. Di lei si sa ben poco dato che è una ragazza molto riservata, semplice e che ama poco le dichiarazioni. Giulia e Stefano si sono conosciuti ai tempi di Cesena, di dove lei è originaria, e ha sempre seguito il suo fidanzato nelle esperienze a Sassuolo e ora a Milano. Sensi, però, è partito con la squadra per la Tournée asiatica con la sua sexy compagna che gli ha dedicato un messaggio speciale e ha poi pubblicato una sua foto mozzafiato che ha steso tutti i suoi follower: "Non c’è niente al mondo che desidererei più di tutto questo".