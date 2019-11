Lady Sensi sui social: "Essere una wag non è così semplice"

Stefano Sensi è pronto a tornare a disposizione di Antonio Conte e dell'Inter che in queste settimane ha dovuto fare a meno di lui. Senza il talentuoso centrocampista ex Sassuolo i nerazzurri hanno comunque ottenuto tre vittorie e un pareggio in campionato e un successo in Champions League proprio contro il Borussia Dortmund, avversario di questa sera dei nerazzurri. Sensi è pronto a riprendere le chiavi del centrocampo con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella ma la sua presenza questa sera dal primo minuto è ancora in dubbio ed è dunque in ballottaggio con Matias Vecino.

Sensi ha lavorato duramente per tornare il prima possibile a disposizione della squadra ma in queste settimane di stop ha potuto concedersi qualche serata in più di relax in compagnia della sua sexy fidanzata Giulia Amodio che vanta oltre 100.000 follower su Instagram e che sta vedendo lievitare il suo seguito sui social.

I due ragazzi stanno insieme dai tempi di Cesena, con Giulia che ha sempre dichiarato di essere super innamorata del suo Stefano. Giulia, ancora una volta, si è concessa alle tante domande dei suoi seguaci su Instagram e l'ha fatto attraverso una story parlando i quanto sia dura la vita da wag: "Se è difficile la vita di fidanzata di un calciatore? Ci sono pro e contro. Tutti pensano che sia una vita fatta di soli privilegi ma purtroppo non è così. Ci sono tanti limiti e sacrifici da fare a partire dalla vita quotidiana, la famiglia, le amicizie. Non mi sono mai lamentata e non inizierò a farlo ora ma posso garantirvi che la gente vede solo l’agio a livello economico, ma la la fatica che si fa per arrivare in vetta, i sacrifici fisici, mentali, sentimentali… tutto il resto in pochi riescono a vederlo".

La Amodio ha poi svelato cosa pensasse inizialmente del suo attuale fidanzato: "Cosa ho pensato di Stefano quando l’ho visto la prima volta? Che fosse un grandissimo str... arrogante". La compagna di Sensi ha poi ammesso di essere una donna orgogliosa dopo un litigio: "Chi cede per primo quando litighiamo? Ovviamente lui. Io ho un orgoglio talmente forte che potrei tirare dritto senza parlargli per almeno 3 giorni. Una delle sue caratteristiche migliori è proprio quella di riuscire ad andare a letto sempre e solo dopo aver fatto pace". Chiusura sul tatuaggio del panda, divenuto il simbolo della coppia: "Perché il panda è il nostro simbolo? È stato da subito il nostro primo simbolo. Diciamo derivato da un nomignolo che mi dava lui”.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?