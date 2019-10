Lady Simeone da urlo: Giulia Coppini ha fatto perdere la testa al Cholito

Giovanni Simeone è sicuramente uno dei giovani attaccanti più forti e talentuosi in circolazione. Il figlio d'arte di Diego Pablo, allenatore dell'Atletico Madrid dopo una stagione buia alla Fiorentina ha deciso di rimettersi in discussione a Cagliari e con i sardi ha già segnato due gol in cinque presenze e promette scintille da qui a fine stagione anche perché il suo collega Leonardo Pavoletti non tornerà in campo prima di febbraio.

Simeone jr ha fame e voglia di emergere e il suo segreto fuori dal campo è la sexy Giulia Coppini sua fidanzata ormai da qualche tempo. La ragazza, ex miss gambissima Toscana nel 2013 qualche tempo fa si era dichiarata estremamente innamorata del suo Giovanni: "Con le tue mani e le mie mani insieme siamo già più innamorati” . Giulia è riuscita nell'impresa di far dimenticare al Cholito la sua ex Elisabetta Galimi e l'ha fatto con semplicità e naturalezza.

Giulia, qualche mese fa aveva fatto una lunga dichiarazione d'amore al suo fidanzato che ha seguito nella sua esperienza in terra sarda: "Non so cosa questo nuovo anno ha in serbo per noi, ma so bene cosa ci ha portato il 2018. Ho iniziato a scegliere ciò che mi fa star bene, non più quello che altri pensano esser giusto per me. Ma, il coraggio per affrontare tutti questi cambiamenti l’ho trovato da quando ho conosciuto TE, che ogni giorno mi fai svegliare col sorriso. In questo anno abbiamo affrontato momenti difficili, molto difficili, ma spinti dalla sicurezza che abbiamo quando siamo insieme, li abbiamo superati e così continueremo perché siamo l’uno il bastone dell’altro".

Giulia ha visto aumentare sensibilmente il suo consenso sui social network in questi mesi arrivando a superare quota 27.000 follower su Instagram. La sexy fidanzata del Cholito ha pubblicato uno intenta a fare il bagno e questa istantanea ha raccolto quasi 1500 like e una serie infinita di commenti. Chissà cosa ne penserà Giovanni di tutta questa celebrità della sua fidanzata che in modo discreto e con scatti mai volgari ma molto sensuali ha conquistato il consenso dei suoi tanti seguaci.



