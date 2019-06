Lady Trapp fa impazzire i fan: lato B in evidenza e follower in delirio

Kevin Trapp ha giocato all'Eintracht Francoforte nell'ultima stagione. Il portiere tedesco ha giocato nel suo campionato, la Bundesliga, ma in questi giorni farà il suo ritorno alla squadra che detiene il suo cartellino, il Psg. I transalpini, in un secondo momento, decideranno poi se cederlo nuovamente ad un altro club o trattenerlo alla corte di Thomas Tuchel anche se difficilmente il Psg terrà due portieri forti come Areola-Trapp, o Donnarumma-Trapp, nel caso lo sceicco riuscirà a strappare Gigio al Milan. Nel frattempo, Kevin si gode le vacanze in compagnia della sua sexy compagna Izabel Goulart, la modella brasiliana che vanta oltre 4,5 milioni di follower su Instagram.

La coppia attualmente sta trascorrendo le vacanza in Grecia, sull'isola di Mikonos, con la bella Izabel che non perde tempo per postare foto sexy e provocanti che mettono in mostra il suo corpo e soprattutto il suo lato B. L'ultima sua istantanea, sdraiata su un materasso mentre prende il sole ha raccolto oltre 161.000 like e una marea di commenti di ogni genere. Izabel non sa ancora quale sarà il destino calcistico del suo Kevin ma una cosa è certa: la squadra che prenderà il forte portiere tedesco si prenderà in dote anche la bellezza di una delle wag più ammirate e seguite sui social network.