Lady Verdi difende il suo Simone sui social: "Non ti darò questa soddisfazione"

Simone Verdi è considerato da anni uno dei giocatori più talentuosi del calcio italiano ma non è mai riuscito ad esplodere definitivamente. Il 27enne di Broni è cresciuto nelle giovanili del Milan e nel corso degli anni ha girato diverse squadre pur senza mai trovare continuità: Torino, Juve Stabia, Empoli, Carpi, Eibar, Bologna e Napoli prima di ritornare in estate in granata, per una somma cospicua, a distanza di sei anni dal suo addio datato 2013.

Verdi non sta incantando in questa stagione, non ha avuto molte chance per mettersi in mostra e nell'ultima partita aveva avuto un alterco con il tecnico Walter Mazzarri che aveva tuonato: "Verdi porti rispetto". Il tecnico granata, però, nella giornata di ieri ha smorzato le polemiche: "Tutti commettono un errore, se lo si capisce subito e si chiede scusa a tutti è una cosa positiva. Il problema è risoltissimo, l'ho visto carico. Simone col Bologna è stato tra i migliori domenica scorso nel primo tempo. E se uno è sostituito, non vuol dire che sta facendo male, ma perché magari tatticamente avevo bisogno di altro".

Nonostante Mazzarri abbia perdonato il suo calciatore, che sarà in campo da titolare oggi contro il Sassuolo, c'è invece un tifoso granata che ha pensato bene di insultarlo sui social scrivendo tra l'altro alla sua fidanzata Laura Della Villa. Il supporter in questione ha usato delle espressioni colorite per spronare Verdi: "Dì a quel c... del tuo fidanzato di iniziare a fare qualche gol" . La risposta della compagna del giocatore granata è stato però da applausi dato che non ha accolto la provocazione e ha preferito ignorare il commento al veleno del tifoso in questione: "Ullallà qui c’è qualcuno che ha voglia di essere insultato, ma non ti darò io questa soddisfazione".

Laura e Simone sono insieme da circa tre anni, ovvero da quando il ragazzo di Broni vestiva la maglia del Bologna, squadra del cuore della bella fidanzata di Verdi. La ragazza è discreta e riservata e si sa poco della sua vita privata ma sbirciando il suo profilo Instagram ha svelato la sua professione. Laura lavora per l'azienda di famiglia, l'Isokinetic: un centro medico che ha varie sedi in Italia e da qualche tempo è sbarcato anche a Londra. Nonostante non sia una wag amante delle attenzioni, Laura vanta un discreto seguito su Instagram con oltre 16.000 seguaci che non perdono tempo per commentare le sue tante foto.