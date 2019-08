Lady Verratti scatenata: il suo lato B fa impazzire i follower

Marco Verratti si appresta ad iniziare la sua ottava stagione con la maglia del Psg e lo farà ancora una volta da grande protagonista. Il 26enne di Pescara, infatti, è stato strappato al club abruzzese nell'estate del 2012 da parte dello sceicco Nasser Al-Khelaifi che decise di investire una cifra importante per un giocatore che proveniva dal campionato di Serie B. Verratti, infatti, non ha mai giocato nemmeno un minuto in Serie A e si è subito trasferito in Ligue 1 dove vanta 182 presenze nel campionato francese e 277 condite da 9 reti in tutte le competizioni con il club transalpino.

In campo le cose vanno per il verso giusto e anche nella vita privata è tornato il sereno per il talentuoso centrocampista abruzzese che dopo la fine della storia con la compagna Laura ha intrapreso una relazione con la sexy modella francese Jessica Aidi. I due si sono conosciuti in un noto risostorane di Parigi nel quale Jessica faceva la cameriera, suo secondo lavoro, e da quel momento in poi è scoccata la scintilla. La mozzafiato modella francese è molto social e vanta quasi 100.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue foto e per mettere like. Il suo ultimo scatto hot con in primo piano il suo lato B ha lasciato poco spazio all'interpretazione, ha raccolto oltre 4.000 mi piace e una serie infinita di commenti sulla sua bacheca divenuta infuocata.

Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?