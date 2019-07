Lady Zarate piccante: "Mauro? Mi piace tutto depilato"

Mauro Zarate ha giocato per diversi anni in Italia con la maglia della Lazio, con quella dell'Inter e quella della Fiorentina. Con i biancocelesti ha messo insieme tre stagioni segnando 34 reti in 126 presenze. Con i nerazzurri, invece, la sua esperienza non è stato di certo positiva dato che ha giocato 31 partite realizzando solo tre reti. Con i viola, invece, in un anno e mezzo ha giocato 22 partite segnando sette reti. Nella sua carriera Zarate ha giocato in diversi campionati e in diversi club: Al-Sadd, Birmingham, Velez Sarsfield, West Ham, QPR, Watford, Al-Nasr e infine Boca Juniors dove ritroverà il suo ex rivale ai tempi di Roma Daniele De Rossi.

Zarate è sempre stato considerato uno dei più grandi talenti argentini ma complice una mancanza di continuità non è riuscito a rendere come avrebbe potuto e voluto. In campo le cose sarebbero potute andare sicuramente meglio ma fuori dal campo la sua relazione con Natalie Weber, procede a gonfie vele. La moglie di Maurito vanta quasi 500.000 follower su Instagram e nella vita è una modella e una designer. La moglie dell'ex attaccante dell'Inter ha sempre dimostrato di essere una disinibita sia con le foto che a parole. Intervistata durante una trasmissione televisiva ha rivelato un particolare intimo di Zarate: "Se depilo tutto mio marito, anche i testicoli? Tutto, tutto. Mi piace come un bambino, ma anche a lui piace”.

