Lapo Elkann lascia la sedia a rotelle: ora può usare il bastone

Lapo Elkann ha iniziato la riabilitazione dopo il brutto incidente che l'ha visto protagonista poco più di un mese fa in Israele. Abbandonata la sedia a rotelle, il rampollo di casa Agnelli è pronto a rimettersi in pista con la sua nuova vita.

Era il 7 dicembre quando Lapo Elkann è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada che da Gerusalemme conduce a Tel Aviv. Uno schianto terribile, a seguito del quale Lapo Elkann è stato in coma per due giorni. Un lungo ricovero in Israele e poi il trasferimento in Italia solo una volta che la situazione è stata stabilizzata: stavolta Lapo Elkann ha davvero rischiato grosso. A distanza di un mese e mezzo, l'erede Agnelli non ha ancora ripreso perfettamente la sua mobilità ma le terapie a cui si sta sottoponendo con dedizione sembrano dare i loro frutti. Dopo diverse settimane in sedia a rotelle, infatti, l'imprenditore si è finalmente potuto liberare del dispositivo e ora è tornato a camminare con le sue gambe.

Il settimanale Chi l'ha raggiunto in Svizzera, dove si sta dedicando alle cure e dove da sempre ha il suo buen ritiro. È seguito dalla dottoressa Pasig, una delle massime esperte del settore. Insieme, stanno lavorando al recupero della tonicità muscolare persa a causa dell'immobilità, così come l'equilibrio e la coordinazione. Non è un recupero facile quello di Lapo Elkann, che a seguito dell'incidente ha avuto anche un calo di peso di ben 10 Kg. A Saint Moritz, Lapo sta cercando di ritrovare la sua forma fisica ma anche una nuova dimensione interiore. Per 3 ore alla settimana si concentra sull'attività di recupero che ha già dato ottimi frutti. Quando la stanchezza si fa sentire, il rampollo degli Agnelli utilizza un bastone per la deambulazione ma sono ormai alle spalle i momenti più difficili, tanto che adesso riesce anche a sorridere ai fotografi che ne documentano i progressi.

La strada per la completa riabilitazione è ancora molto lunga per lui e passeranno probabilmente ancora diverse settimane prima che Lapo Elkann possa dirsi guarito al 100%. L'imprenditore ha da tempo deciso di cambiare vita e di dedicarsi ad aiutare il prossimo, sfruttando le sue esperienze di vita per il supporto a chi ancora vive condizioni di disagio con qualunque tipo di dipendenza. Ha deciso di dedicarsi alla beneficenza e alla filantropia, buttandosi definitivamente alle spalle gli eccessi del passato. Ha 42 anni, Lapo Elkan non ha più voglia di giocare e vuole mettere le sue intuizioni e la sua capacità imprenditoriale al servizio di chi ne ha più bisogno.