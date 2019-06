Lapo Elkann ritrova l’amore accanto alla modella Tanya Frolova

E’ amore al largo di Portofino tra Lapo Elkann e la modella russa Tanya Frolova: la coppia è stata paparazzata in atteggiamenti talmente tanto intimi e complici che pare si parli già di una relazione molto più importante di un semplice flirt.

L’unico rampollo di casa Agnelli rimasto ancora single, quindi, sembra essere riuscito a trovare la donna giusta con la quale trascorrere le vacanze estive all’insegna del relax e dell’amore. Come documentato dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi, Lapo Elkann e Tanya Frolova sono apparsi particolarmente affiatati: dopo un sabato pomeriggio in barca con gli amici, la passione tra i due è scoppiata e non sono mancati baci, abbracci e giochi “pericolosi”. Poi, i due hanno proseguito la giornata di relax con un aperitivo in quel di Portofino e Lapo si è lasciato imboccare da Tanya con sguardo languido e innamorato.

Per il giovane imprenditore, quindi, sembra essere davvero tornato il sereno, almeno dal punto di vista sentimentale. Elkann, infatti, negli ultimi periodi era finito di nuovo al centro del gossip per le accuse da parte dello chef Travis London, che aveva raccontato di essere stato coinvolto proprio da Lapo in un’orgia “trans” durante la quale sarebbe stato aggredito da una prostituta. Secondo quanto dichiarato da quest’ultimo al Washington post, lui, amante di Elkann per anni, avrebbe assistito anche alla distribuzione di cocaina da parte del rampollo di casa Agnelli alle due donne giunte in casa. Per quanto accaduto, lo chef ha chiesto a Lapo Elkann 10 milioni di dollari.