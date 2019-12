L'appello di Edelfa Chiara Masciotta dopo l'incidente: "Rispettiamo il codice della strada"

" Sono molto felice di essere qui a parlarne ". Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005, mostra in tv fiera le cicatrici sul volto. Ospite a Storie Italiane con Eleonora Daniele su Rai 1, ha parlato di quanto accaduto lo scorso 19 novembre a Chiavasso, in provincia di Torino.

Mentre attraversava la strade sulle strisce pedonali, è stata travolta da una macchina. " Probabilmente la dinamica dell’incidente è stata questa: davanti alle strisce pedonali, mentre la prima automobile si ferma, l’altra sorpassa perché bisogna andare di fretta" , spiega la ex Miss Italia. L’automobilista si è fermato a soccorrerla ed è rimasto con lei fino all’arrivo dell’ambulanza, insieme a due passanti e due grandi amiche della Miss che passavano di lì per caso. Edelfa Chiara Masciotta ha riportato ferite e contusioni, e ha dovuto subire un delicatissimo intervento al setto nasale. Ora è in via di guarigione, ma il suo volto porta ancora i segni di quella brutta esperienza. " Ora stiamo vedendo le mie immagini prima e dopo. Focalizziamoci su altro, non sull’aspetto esteriore. Cerchiamo di andare sempre in profondità. Credo che siamo troppo superficiali, sia chi guida sia il pedone".

Quanto accaduto l’ha cambiata profondamente e le ha fatto notare cose a cui lei in primis non aveva mai pensato. " È stata un’esperienza molto forte. Quando succedono queste cose ti rendi conto veramente di quanto la vita sia importante. Quante volte ci è capitato di stare con il cellulare in mano mentre guidiamo? Pensiamo: ‘tanto devo scrivere un messaggio, ci metto un secondo’. No! Accostati, ferma l’auto, metti le quattro frecce e poi scrivi il messaggio e vai":