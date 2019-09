L'ascella non depilata di Bella Thorne al Festival di Venezia fa discutere

L'ascella non depilata è il nuovo inno alla libertà di espressione delle star internazionali. L'ultima in ordine di tempo a sfoggiare le sue ascelle al naturale è l'attrice e scrittrice americana Bella Thorne, compagna del cantante italiano Benjiamin Mascolo (del duo Benji e Fede). E quale migliore occasione per esprimere la propria libertà se non sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia? Bella Thorne ha sfilato sul tappeto rosso in occasione della prima del film "Joker" con un vestito dalla scollatura profonda ma l'attenzione di molti si è concentrata su un altro dettaglio del suo corpo. La diva americana ha alzato le braccia per sistemarsi i capelli, mostrando con disinvoltura le sue ascelle non depilate. Un inno alla femminilità e alla libertà ideali tanto cari all'attrice che però ha fatto discutere.

Prima di lei era stata la modella e influencer Emily Ratajkowski ha mostrare con orgoglio la sua peluria ascellare, scrivendoci addirittura un saggio per la rivista Harper's Bazaar. " Se decido di radermi le ascelle o di far crescere i peli dipende solo da me. Per me, i peli del corpo di una donna sono un'opportunità per le donne di esercitare la loro abilità di scegliere come vogliono sentirsi, con o senza peli ", aveva spiegato la Ratajkowski nel suo articolo sull'iper-femminilità. Un'ideale di bellezza anticonvenzionale che Madonna prima e sui figlia Lourdes Maria professano da tempo.