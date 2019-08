Il lato B di Elettra Lamborghini scatena la polemica a Venezia

La coach di The Voice of Italy più amata dagli italiani, Elettra Lamborghini, è tornata a catalizzare l'attenzione dei media, per via della sua ultima performance eseguita sul palco dell'Home Venice Festival. Lo scorso 14 luglio, la regina del reggaeton made in Italy si è esibita sulle note della sua sexy hit Pem pem, lasciandosi andare in un travolgente twerking insieme al suo corpo di ballo. E il video dell'esibizione in questione è stato pubblicato dalla pagina Facebook del Comune di Venezia.

Il post condiviso dalla summenzionata pagina ha letteralmente diviso a metà l'opinione degli internauti, da una parte c'è chi ha apprezzato le curve e i passi ammiccanti di ballo sfoggiati da Elettra e dall'altra c'è chi invece ha definito l'Home Venice la dimora del trash. "Musica di classe vedo! Cultura spazzatura! Trash! Ridicolo, misero, questo teatro del trash", si legge infatti tra le critiche mosse dal web contro l'ereditiera. Il caso in questione è finito anche in Consiglio comunale.

Elettra Lamborghini provoca un'interrogazione

La consigliera della municipalità di Mestre, delegata alle Politiche di genere, Carmela Tarantino, ha presentato un’interrogazione in cui lamenta che un sito istituzionale non dovrebbe "diffondere una cultura contraria alle discriminazioni e in grado di fronteggiare gli stereotipi e di promuovere modelli sociali" e che il Comune di Venezia ha fatto a suo avviso un uso "strumentale, offensivo e oltraggioso dell’immagine femminile intesa esclusivamente come richiamo sessuale". Uno strumento di comunicazione istituzionale, ha sottolineato, dovrebbe "diffondere una cultura contraria alle discriminazioni e in grado di fronteggiare gli stereotipi e di promuovere modelli sociali".

