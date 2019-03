Un lato b perfetto nelle foto? Svelato il segreto della Ferragni

Come avere un lato b perfetto nelle foto? Bisogna adottare il metodo di Chiara Ferragni. La bella influencer è volata a Siracusa per un servizio fotografico che ha fatto impazzire i fan.

La fashion blogger, dopo il matrimonio celebrato a Noto, è tornata in Sicilia per realizzare uno shooting per un brand di costumi da bagno. E così, indossato un costume intero, la Ferragni è salita su una vespa in attesa degli scatti del fotografo.

Come riporta Dagospia però, prima di farsi ritrarre, l'influencer si è fatta massaggiare il suo bel lato b da un'assistente. Una scena immortalata con un video e pubblicata dalla stessa Ferragni sul suo profilo Instagram. Ora non c'è che da seguire il suo esempio per avere scatti perfetti.