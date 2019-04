Il lato b di Wanda Nara scatena i social

Posa hot e sexy sguardo per Wanda Nara che mostra un lato b da urlo nella sua ultima immagine postata su Instragram. Avvolta in un succinto abitino che contiene a stento le sue forme dirompenti, con una spallina senssualmnete abbassata, la più sexy procuratrice del mondo del calcio sa sempre come far parlare di lei. Nel bene e nel male.

I follower osservano e commentano estasiati le sue forme da bomba sexy: sono in tanti a volersi trovare al posto di Icardi che posa con lei nella foto e la guarda affascinato.