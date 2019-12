L'attacco velenoso di Robbie Williams: "La Sardegna è troppo cara". Ma dimentica il suo concerto milionario

Robbie Williams è senza dubbio una star. È un animale da palcoscenico, quando ci sale catalizza l'attenzione di tutti. Ma in queste ore a scaldare gli animi non è né la sua presenza né la sua voce spettacole. Il cantante, infatti, ha sollevato qualche malumore - soprattutto italiano - dopo una frase che si è lasciato sfuggire.

"Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro, la Sardegna... È cara anche per me". Ecco, questa è la frase incriminata che non va giù ai più. Robbie Williams - scrive Tgcom24 - ha detto queste parole nel corso di un'intervista per Tim Radio. Ma come mai è finito a parlare dell'Italia? L'artista, nei giorni scorsi, era nel nostro Paese perché ospite d'onore della finale di X Factor e per presentare il suo ultimo album, dedicato interamente al Natale "The Christmas Present". Così, per ringraziarci dell'ospitalità, si è scagliato contro la Sardegna.

Ovviamente, si è aperto un durissimo dibattito. Da una parte c'è chi ha accolto positivamente le sue parole e le ha condivise pienamente. Dall'altra c'è chi non le ha minimante tollerate. Molti utenti, infatti, sui social si sono sbizzarriti. E per prima cosa hanno preso le difese della terra sarda, poi hanno giudicato non troppo veritiero il pensiero di Robbie. "Con tutti i soldi che guadagni vieni a dirci che non puoi stare in Sardegna? Ma finiscila di prenderci per il culo", scrive un utente. E un altro gli fa eco: "La Sardegna troppo cara per te? Non siamo tutti scemi e queste pseudo battute non fanno ridere nessuno".

Ecco, questa è l'aria che si respira sui social. Nessuno mette in discussione le doti canore del celebre artista. Qualcuno, però, fa notare l'uscita "poco carina", ma soprattutto "poco veritiera per uno che è abituato a lusso, sfarzo e a spostarsi con jet privati". Ma c'è anche qualcun'altro che va a scavare nel passato dell'artista e tira fuori un "simpatico" retroscena. Nel 2015, infatti, il cantante si è esibito in un live nell'esclusiva Cala di Volpe. "Quindi il concerto in Costa Smeralda, pagato a suon di milioni, era un lavoretto stagionale per pagarsi la vacanza?", ha commentato subito un utente su Twitter. Come ricorda Tgcom24, infatti, dopo quella performance davvero improponibile (dal punto di vista economico) - 2.500 euro a biglietto per 800 spettatori - Robbie Williams è tornato in Sardegna nel 2017.

E nel mentre cosa è successo? L'artista ha cambiato idea? Forse la Sardegna non gli fa proprio così schifo.