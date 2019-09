L'attore Kevin Hart coinvolto in un incidente stradale

L’attore e comico Kevin Hart è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto in California nelle ultime ore. Secondo quanto riportato, avrebbe subito delle importanti ferite alla schiena dopo essere finito in fondo ad una scarpata.

L’incidente è avvenuto sulla Mulholland Drive mentre Hart era a bordo della sua auto, una Plymouth Barracuda che si era regalato qualche mese fa in occasione dei suoi 40 anni. Come raccontato dal sito americano TMZ, alla guida della macchina non era l’attore, ma un autista che è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ucla. Insieme a loro, anche una donna che è rimasta illesa dopo lo schianto. Kevin Hart, invece, avrebbe riportato “ferite molto gravi alla schiena”. Al momento, però, non si hanno maggiori informazioni sullo stato di salute dell’attore e il suo entourage ha preferito mantenere il silenzio a riguardo, mentre è stato confermato che nessuno degli uomini coinvolti nello schianto fosse sotto effetto di alcool o stupefacenti.

Kevin Hart, dopo un inizio lontano dalle luci dei riflettori americane, ha intrapreso la carriera comica divenendo uno degli attori più conosciuti ed apprezzati in America. Tra i film più celebri si ricordano Paper Soldiers, Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà, ...e alla fine arriva Polly. Scelto per condurre la cerimonia di assegnazione degli Oscar del 24 febbraio 2019, decise di rifiutare l’incarico dopo una polemica sollevatasi in seguito ad alcune dichiarazioni omofobe che Hart aveva rilasciato via Twitter. Pur rigettando le dichiarazioni fatte, Hart scelse di non salire sul palcoscenico. Sposato con Enriko Parrish, l'attore è padre di tre figli, di cui due avuti dalle precedenti nozze con Torrei Hart.