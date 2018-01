L'attrice di Centovetrine: "Un anno fa ho scoperto di avere un tumore tra il cuore e la pleura"

Carlotta Lo Greco e Luca Capuano raccontano per la prima volta il calvario che hanno dovuto affrontare nell'ultimo anno. Era l'inizio del 2017 quando all'attrice di Centovetrine fu diagnosticato un tumore tra il cuore e la pleura. Carlotta Lo Greco, conosciuta ai più per il ruolo di Bianca De Gregorio nella soap Centovetrine, non ha mai voluto parlare di quel momento così difficile della sua vita. E ora ha deciso di farlo per la prima volta col settimanale Grazia, a un anno di distanza dalla diagnosi.

La Lo Greco, dopo aver affrontato il percorso più duro, sta bene: "Non volevo che i miei figli crescessero senza la loro mamma. Oggi ho cose che prima non avevo. La gioia di essere qui. Adesso, la vita la vedo e la sento ovunque mi giri". Al fianco di Carlotta c'è sempre stato suo marito Luca, attore della fiction Le tre rose di Eva. Al settimanale Grazia, Capuano ricorda quel periodo così difficile: "Ha attraversato mesi di fatica e di dolore. Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la radioterapia. Ha perso i capelli e ha visto il suo corpo modificarsi. È stata travolta da una fatica che la teneva interi giorni a letto. Adesso so di avere una moglie tosta. La consideravo fragile. Ora ho conosciuto una donna che non ha mai mollato".