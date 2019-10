Quello sfogo di Eva Grimaldi in tv "Sì, qui questa sera ho fatto c..."

Può dirsi una puntata turbolenta per Eva Grimaldi quella che ieri sera, su Rai 1, l'ha vista impersonare la cantante Alice, eseguendo un'esibizione sulle note del brano dal titolo Per Elisa, canzone vincitrice del Festival di Sanremo nel lontano 1981. Durante la sua ultima imitazione, infatti, l'attrice Eva Grimaldi sembra aver riscontrato molte difficoltà durante la sua imitazione di Alice; l'imitatrice si è fermata più volte nella nuova performance, a causa dell'ansia da prestazione, che ha ad oggi accumulato nel corso della sua partecipazione allo show sulle imitazioni del venerdì sera, condotto da Carlo Conti.

Subito dopo le sue défaillance e a fine esibizione, Eva è corsa dal padrone di casa, Conti, e ha sussurrato a quest'ultimo nell'orecchio un sonoro: "Ho fatto ca*are!". L'esclamazione della Grimaldi in questione, per via del microfono aperto dell'imitatrice in gara, è stata ascoltata da tutti. E dal canto loro, sia il conduttore sia i giurati, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, hanno cercato di incoraggiare la concorrente, invitandola ad affrontare con serenità la sua nuova esperienza televisiva. Di tutta risposta, l'attrice e ora imitatrice ha assicurato di impegnarsi molto: "Giuro che nella prova l'ho fatta benissimo!".

Tra i commenti giunti in rete sul conto di Eva Grimaldi, si legge in particolare un ironico tweet: "La Grimaldi quando dice 'ieri alle prove l’ho fatta benissimo' sembra me al liceo che quando facevo scena muta, 'ma ieri la sapevo. Ho studiato'".