Laura Chiatti e la foto del figlio Enea coi capelli tagliati

Di per sé la notizia potrebbe essere banale e di poco interesse: Laura Chiatti ha tagliato i capelli al figlio Enea. Ma la questione è ben diversa, se si pensa che la popolare attrice italiana è da mesi, anzi anni, che combatte contro tutti e soprattutto con i suoi followers social sulla questione capelli lunghi dei suoi figli.

Laura Chiatti è stata, infatti, più volte oggetto di offese e insulti sul web proprio per non aver mai tagliato i capelli ai suoi due figli maschi, Enea (4 anni) e Pablo (2 anni). In una recente intervista a Vanity Fair lei stessa aveva confermato: " Siccome i miei figli hanno i capelli lunghi mi scrivono che saranno degli adulti traumatizzati ". Insomma il fatto che Laura Chiatti e il marito Marco Bocci non avessere mai portato i figli dal parrucchiere per il popolo del web era un grosso problema, tanto da scomodare teorie psicologiche e non solo.