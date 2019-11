Laura Chiatti furiosa contro un follower: ​"Fattè lavá l’invidia che te se magna!"

Ormai tutti lo sanno, Laura Chiatti non è persona da mandarle a dire. Lo sanno bene i suoi fan e follower, che su Instagram sono abituati alle sue risposte decise (e a volte colorite) su commenti e affermazioni fuori luogo che le vengono rivolti. L'ultimo sfogo social della bella attrice risale a pochi giorni fa, quando una follower gli ha fatto notare di vederla sempre meno al cinema mentre il marito, Marco Bocci, sta avendo notevole successo professionale.

Tutto è nato dall'ultimo post Instagram di Laura Chiatti. L'attrice ha pubblicato un selfie di lei allo specchio, nella sua abitazione, scrivendo: "Dove sei Marco Bocci?". L'attore stava rientrando dall'ospitata televisiva a "Verissimo", dove ha parlato del suo primo lavoro da regista nel film "A Tor Bella Monaca non piove mai". La gag familiare messa in scena dall'attrice ha però stuzzicato qualche follower che ha pensato bene di pungolare sul vivo la Chiatti, chiedendole che fine avesse fatto (lavorativamente parlando). La risposta dell'attrice non è tardata che, decisa come sempre, è passata al contrattacco: " Mia cara, il lavoro scarseggerà a casa tua. Io ho la possibilità di scegliere i miei lavori grazie a Dio. Ho proposte ogni giorno, ma ho deciso di fare non più di 2 film l’anno parchè guadagno abbastanza da potermi poi permettere di trascorrere molto tempo con i miei figli e crescerli. A gennaio puoi vedermi al cinema con Riccardo Scamarcio comunque, e a febbraio sul set di un nuovo film che girerò a Roma. Il bagno fattelo tu, ma non di umiltà.. fattè lavá bene l’invidia che te se magna, che magari campi meglio ".