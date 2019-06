Laura Chiatti: "Prova costume rimandata”. Ma il web insorge

Lo sfogo di Laura Chiatti su Instagram ha davvero fatto infuriare il web, che non ha apprezzato le lamentele dell’attrice sulla sua forma fisica - a suo dire - non propriamente adatta all’estate.

“Quando ti accorgi che anche quest’anno, la prova costume è rimandata al prossimo anno – ha scritto la Chiatti, allegando un selfie che la ritrae in abiti da fitness - . E per non accettare la realtà, chiami il personale trainer di tuo marito minacciandolo che entro agosto deve fare il miracolo ”. Uno sfogo, forse anche simpatico, della moglie di Marco Bocci che, così come molte donne, prova un senso di inadeguatezza con l’arrivo dell’estate. La forma fisica di Laura Chiatti, però, non è apparsa così disastrosa e molti utenti si sono riversati sul suo profilo social ritenendo davvero odioso e insopportabile quando una donna, in realtà magra, inizia a dire di essere in sovrappeso.

“Tutto sto giro per farsi dire di essere al top e non averne bisogno. L’asilo infantile”, “Quando voi magre dite così siete odiose. Mettetevi 30 kg di sovrappeso e poi forse avete un motivo per lamentarvi”, “Ma falla finita, ti saresti fatta la foto se fosse vero quello che hai scritto? Non credo”, si legge tra i commenti al post di Laura Chiatti. Ma la polemica non si è placata e, se qualcuno l’ha accusata di volersi semplicemente sentirsi dire di essere bella, qualcun altro ha puntato il dito contro l’attrice sostenendo che queste affermazioni causerebbero i problemi alimentari di molte ragazzine. “Ci sono ragazze che si fanno tanti problemi fino ad ammalarsi, questo post non è molto carino! Sei seguita da tante giovani e sei consapevole della tua bellezza”, ha tuonato un follower a cui ha fatto eco un altro: “E Poi l'anoressia cresce... E quasi il 90% delle persone che soffrono di questa patologia gravissima, muore... E tutto per colpa vostra, voi gente che cercate il vostro complimento quotidiano, che il primo pensiero è contare i Like.. Voi che ispirate milioni di ragazzine ad essere snelle e magre, non rendendovi conto del grave danno che apportate, facendo sentire disattatate le ragazzine che da una 46 passano ad una 36... Quindi che vuoi che ti dica?? Si sei bellissima, sei magra, e puoi anche andare al mare e se vuoi anche a cagare!”.