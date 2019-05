Laura Cremaschi provoca i fan: il lato B sui social è da urlo

La Bonas di "Avanti un Altro" continua a stuzzicare i suoi follower con foto sensuali che non lasciano certo indifferenti. Laura Cremaschi, modella e soubrette, ha infatti costruito la sua fortuna social e televisiva grazie al suo corpo mozzafiato e gli scatti sexy che pubblica frequentemente su Instagram sono sempre più apprezzati dai suoi fan.

L’ultimo post pubblicato in ordine di tempo ha letteralmente provocato i suoi 700 mila follower, mettendo in mostra il suo tonico lato B (in primo piano) mentre lei si diverte a giocare a bowling sulla spiaggia. Una posa quella di Laura Cremaschi (che in questi si trova in vacanza all’estero per riprendersi dalle fatiche televisive del programma preserale di Paolo Bonolis) che non ha lasciato indifferenti gli utenti social che hanno inondato il suo ultimo post di commenti. Sarà forse perché la Cremaschina, come si fa chiamare lei, ha lanciato un contest per premiare i fan più assidui? Il premio per i commentatori folli è allettante, per gli amanti del genere: essere seguiti dalla bella Laura sul proprio account. C’è da scommettere, dunque, che i commenti si moltiplicheranno a vista d’occhio.



Intanto lei, dopo la fine del programma di Canale 5, ha partecipato di recente al programma "Ciao Darwin", in qualità di capitano della squadra del "Popolo del Web", sempre al fianco di Paolo Bonolis. Nel corso della puntata si è fatta notare per il sangue freddo dimostrato nella prova coraggio, nella quale distesa in una bara è stata ricoperta di rifiuti e insetti vari. Non è andata bene invece alla sfidante, che si è fatta prendere da una crisi di panico quando si trovava nella bara.