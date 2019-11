Laura Forgia: "Vittima di stalking quando ero 'professoressa' a L’Eredità"

Nel 2011 iniziò l’esperienza di Laura Forgia nei panni di “professoressa” de L’Eredità e, proprio in quel periodo, la showgirl visse un’esperienza drammatica.

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la Forgia ha raccontato di essere stata vittima di stalking: un uomo incappucciato iniziò a perseguitarla dopo averla vista in tv e quell’incubo la perseguitò per diverso tempo, fino a quando lei non riuscì a raccogliere tutte le prove sufficienti a far sì che le forze dell’ordine potessero intervenire. “ Era il mio primo anno di esperienza televisiva, facevo le registrazioni de “L’Eredità” e all’uscita mi sono trovata davanti questo ragazzo incappucciato – ha iniziato a raccontare la Forgia ai microfoni di Rai 1 - . Tutti i giorni era lì. Lui sapeva perfettamente dove lavoravo, a che ora finissi, poi ho saputo che veniva da Bergamo, tutti i giorni prendeva l’aereo. Si appostava, mi seguiva, mi chiamava per nome per dirmi che voleva parlarmi ”.

Il racconto di Laura Forgia è ancora nitido e, ad oggi, la showgirl ha deciso di dire a tutti quanto accaduto qualche anno fa per essere di esempio per tutte coloro che vivono ciò che ha vissuto lei. “ Quando ho capito che stavo diventando preda ho deciso di denunciare – ha continuato a raccontare Laura, che all’inizio di questa battaglia non fu supportata dai carabinieri - . Purtroppo all’inizio i carabinieri mi risposero che gli elementi non erano sufficienti per intervenire. Lui ogni giorno di più prendeva spazio, è arrivato a capire dove abitassero i miei genitori. Così ho raccolto tutti i dati possibili per dimostrare questa situazione ai carabinieri e ho denunciato. Dopo qualche giorno quella persona non l’ho mai più vista e io mi sono liberata di un incubo ”.