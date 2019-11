Laura Pausini conduttrice di Sanremo 2020?

Da qualche settimana trapelano indiscrezioni e ipotesi sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Al momento la sola e unica certezza è la conduzione del programma affidata, per la prima volta nella sua carriera, ad Amadeus.

Il settimanale Vero in edicola da oggi venerdì 22 lancia lo scoop sul personaggio che affiancherà il conduttore Rai alla guida del programma. Il nome prescelto sarebbe quello di Laura Pausini che, proprio sul palcoscenico del teatro Ariston, iniziò la sua carriera presentando il brano La solitudine nel 1993. Per la cantante sarebbe quindi un ritorno a Sanremo ma in vesti del tutto inedite. La Pausini ha già avuto modo di cimentarsi nella conduzione televisiva a fianco di Paola Cortellesi con il programma musicale Laura & Paola trasmesso in prima serata per 3 puntate nell'aprile 2016.

Nell'articolo pubblicato da Vero si legge: "La cantante di origini romagnole Laura Pausini, che nel corso degli anni ha ottenuto uno straordinario successo in tutto il mondo, potrebbe tornare sul palco dell'Ariston, ma non per cantare. Sembra infatti che Amadeus voglia proprio lei alla conduzione dell'ultima serata della più importante kermesse canora italiana". Stando a queste affermazioni la Pausini sarebbe impegnata come conduttrice nella sola serata finale della competizione canora in calendario sabato 8 febbraio 2020.

Già nei giorni scorsi si erano diffuse voci che volevano Tiziano Ferro impegnato in un ruolo di punta del festival. Il manager del cantante di Latina ha però subito chiarito che il suo assistito sarà presente solo nelle vesti di ospite e che si limiterà a cantare senza ricoprire ulteriori ruoli. Ancora altri nomi sono stati tirati in ballo per affiancare Amadeus durante il festival, tra questi: la conduttrice sportiva di Sky Diletta Leotta e l'influencer Chiara Ferragni. Le due donne non hanno però confermato le indiscrezioni.

