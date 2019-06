Laura Pausini crolla al ricordo de "La solitudine": "Buon compleanno Pippo!"

Laura Pausini è tra gli artisti che hanno voluto celebrare pubblicamente il compleanno di Pippo Baudo, ricorso lo scorso 7 giugno, quando cioé il conduttore storico e volto della Rai ha compiuto 83 anni. Per festeggiare il sessantennale di carriera televisiva e l'83esimo compleanno di Baudo, Rai 1 ha trasmesso uno speciale dedicato agli anni televisivi segnati dall'influente Pippo Baudo, il quale si è rivelato particolarmente prolifico facendo da talent-scout. Una delle artiste lanciate nel mondo dello showbiz, sotto l'ala protettrice di Baudo, è stata la cantautrice di Solarolo, Laura Pausini, la quale ha scritto un messaggio di auguri su Twitter ed è poi intervenuta in un collegamento tv, nel corso del programma "Buon compleanno Pippo".

Laura Pausini non trattiene le lacrime, ricordando il Festival di Sanremo

"Oggi è il 7 giugno, è il compleanno del mio amato Pippo Baudo. Tantissimi auguri, stasera guardiamo tutti il tuo programma su Rai1" , ha scritto in un tweet Laura Pausini. L'artista di "Primavera in anticipo" ha voluto, inoltre, intervenire, nel corso dello speciale dedicato a Pippo Baudo, rilasciando delle emozionanti parole per il conduttore che la lanciò e la premiò a Sanremo 1993.

"Che roba, dopo così tanti anni"- ha dichiarato la Pausini non riuscendo a trattenere la commozione, al ricordo del consiglio che Baudo le diede al suo debutto- Mi hai detto che dovevo pensare a perché avevo scelto quella canzone e non dovevo pensare alle telecamere. E infatti, a Sanremo ho fatto così".

Alle dolcissime parole spese dalla Pausini, ricordando il suo debutto avvenuto con "La solitudine" al Teatro Ariston, Pippo Baudo ha risposto: "E infatti a Sanremo hai cantato tranquillamente, hai entusiasmato i professori d'orchestra, per la prima volta si sono alzati per applaudirti. Così è nata una stella mondiale".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?