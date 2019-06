Laura Pausini ribatte a un hater, ma per molti utenti la sua risposta è arrogante

Citata in una discussione su Twitter tra utenti che si chiedevano perché cantanti italiani meritevoli di essere conosciuti anche all'estero non riuscano a imporsi oltreconfine, Laura Pausini è intervenuta in prima persona, rispondendo a un utente in particolare che la nominava come esempio di artista italiana notissima all'estero per immeritata fama.

“ Ci sono cantanti italiani contemporanei che meriterebbero di essere conosciuti all’estero come Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Giorgia, Annalisa. E poi ci sono altri cantanti italiani che non meriterebbero di essere conosciuti all’estero: Laura Pausini, Pausini Laura, LAURA PAUSINI ”, ha scritto l'hater.

De Gustibus. Ma alla cantante romagnola l'attacco personale non è proprio andato giù, così, tirata in ballo come unico esempio di artista italiana che non ha meriti particolari per essere così nota nel mondo, ha risposto:“ Eppure…non è così? Baci ”.

Una risposta secca e perentoria a cui l'hater non ha ribattuto, ignorandola, ma questo non ha spinto altri utenti a fare lo stesso. Anzi. Perché la risposta della Pausini non è piaciuta affatto perchè “ è di una arroganza incredibile. Ma chi si crede di essere? Lei e le sue canzonette ”.

“ Non sei mica Modugno! Svegliati! Non meriti di essere famosa nemmeno in Italia, se non altro per la tua finta modestia ” le ha scritto un hater e, mentre le fan base di cantanti come Cremonini e Mengoni hanno deciso di ignorare la diatriba, lasciando la discussione, un ultimo hater ha voluto sottolineare che per lui “ una che scrive canzoni con testi da prima elementare è il nulla supremo e mi dispiace che all'estero pensino che la musica italiana sia quella che fa lei. Noi abbiamo cantanti e cantautori straordinari ”.

Laura Pausini, elegantemente, per ora non ha più risposto. L'ha già fatto una volta e può bastare, anche perché qualsiasi cosa uno risponda, notoriamente gli hater la interpretano come vogliono e trovano pretesti sempre nuovi per tornare all'attacco.



