Laura Pausini sexy su Instagram: "Da quando curano la mia immagine sono meno cesso"

L'ultima foto postata da Laura Pausini sul suo profilo Instagram sta infiammando il web perchè la cantante ha deciso di mostrare il lato più femminile e sensuale di sè osando quanto basta per solleticare la fantasia dei suoi follower.

Appoggiata contro una parete, quasi seduta se non fosse che fa leva sugli alti tacchi dei suoi sexy stivali neri in-camoscio con una banda decorativa dorata, mentre guarda sorniona l'obiettivo.

" Buongiorno! Oggi ho un bel po’ di cose da fare, ma sono felice ", scrive nella didascalia e c'è da crederle a giudicare dal suo sorriso. Vestita con un miniabito rosa con inserti neri, in puro stile anni Settata, la popstar lascia aperta la scollatura lasciando intuire ma non vedere il generoso décolleté, mentre le sue gambe sono decisamente perfette.



Una foto hot in cui la sensualità è regalata a piccole dosi, grazie a dettagli irresistibili che le regalano commenti entusiasti da parte dei fan di tutto il mondo che le scrivono: " Più passano gli anni e più diventi splendida...ma come fai? ".

Tra un " muy hermosa " e " guapissima! " degli ammiratori dei paesi latini dove è una delle dive più famose e ammirate fino al " sei un vero splendore ", di un fan italiano, sono tantissimi i complimenti che la cantante romagnola incassa e porta a casa con orgoglio, ma anche con una buona dose di genuina ironia.

Perchè a un certo punto nella discussione, accesasi sulla bacheca del suo account Instagram, è intervenuta lei stessa in persona e, rispondendo a chi le chiedeva come faccia ad essere sempre così sexy e affascinante, ha risposto simpaticamente: " Quando ero più piccola mi truccavo e pettinavo da sola. Da quando c’è qualcuno che mi aiuta sono un po’ meno cesso ".

Una risposta che ha guadagnato subito una cascata di like e ha reso onore all'autoironia che da sempre contraddistingue la popstar italiana.

