Laura Pausini si racconta: "Sono la prima donna in molte cose"

Dopo la pubblicazione del nuovo album "Fatti sentire", Laura Pausini è pronta ad iniziare il tour promozionale che la porterà in numerose città del mondo. In occasione di una intervista concessa alla stampa in Messico, la cantante ha detto di essere stata la prima donna " in molte cose ", riferendosi all'imminente esibizione al Circo Massimo a Roma, dove non ha finora mai cantato una donna.

" Sono la prima donna in molte cose ", ha dichiarato l'artista. " Al Circo Massimo sono stati i Rolling Stones, i Pink Floyd e il Live Aid. Quando me lo hanno proposto ho detto subito sì, ma poi mi sono un po' spaventata ", confessa, spiegando di sentire tutta la pressione di un evento del genere ma anche della responsabilità che avverte nell'essere considerata una rappresentante dell'Italia quando va in giro per il mondo.

Infatti, Laura Pausini ha colto l'occasione per esprimere gratitudine per il suo Paese e per gli italiani che ormai da decenni la sostengono, ai quali " deve molto ". " In Italia mi hanno sempre accompagnato, sia nelle canzoni che nella mia vita privata e per questo quando giro il mondo penso sempre che rappresento una nazione ", ma proprio per via di questa responsabilità che sente vorrebbe essere " sempre perfetta ", dichiara.