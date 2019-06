Stop per la Pausini? L'annuncio: "Mi devo un attimo fermare"

La prima a far sapere della sua pausa di riflessione dalla musica è stata negli ultimi giorni Alessandra Amoroso e adesso anche la cantante italiana di maggior successo internazionale ha deciso di ritagliarsi del tempo da dedicare a se stessa e alla sua famiglia. Per entrambe, a quanto pare, l'allontanamento dalle scene musicali non dovrebbe essere definitivo, o almeno questo è quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dalle cantanti. E così, dopo l'Amoroso, anche Laura Pausini ha fatto sapere che molto presto si concederà una pausa dall'industria musicale. E lo ha annunciato in occasione della presentazione del tour che la vede impegnata sui principali palcoscenici, insieme a Biagio Antonacci, stiamo parlando del "Laura Pausini e Biagio Antonacci Stadi Tour 2019".

Laura Pausini e l'annuncio del ritiro

Dopo tre tour mondiali organizzati in sei anni, Laura Pausini ha deciso di staccare la spina per un po' di tempo. "Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare" , queste sono le parole spese dalla cantante, che dal 2013 ha pubblicato quattro album. La scelta maturata dall'artista giunge dopo uno sfogo che Laura Pausini ha avuto sui social, rivelando di sentirsi in colpa, per non aver presenziato alla recita scolastica della figlia di sei anni: "Oggi voglio raccontarvi una cosa un po’ personale, che spesso non viene presa in considerazione per chi fa un lavoro come il mio, perché si pensa sempre che tutto sia facile e semplice per noi cantanti".

La Laura nazionale e internazionale ha celebrato, nel 2013, il suo primo ventennale di carriera con l’album "20 - The Greatest Hits".

