Da Laura Pausini a Simona Ventura, anche i cani dei vip hanno un profilo social

Molti vip nostrani hanno festeggiato oggi la Giornata Internazionale del Cane, pubblicando sui social network foto insieme ai propri amici a quattro zampe. Si scopre così che anche i cagnolini dei personaggi famosi hanno una loro pagina social. Laura Pausini e Simona Ventura, nel fare loro gli auguri su Instagram, hanno infatti taggato i profili social dei loro pelosi. Che si tratti di vezzo o vanità poco importa. Questi cani in pochi mesi hanno già collezionato migliaia di follower e centinaia di like e commenti, roba da far impallidire le influencer più famose.

Hugo Ventura, il Jack Russell di Simona Ventura, è sbarcato su Instagram lo scorso anno e da allora è un continuo crescere di consensi e follower (oggi oltre duemila). Sul suo profilo compaiono foto mentre gioca, si riposa e si mostra in compagnia dei figli di Simona e della stessa Ventura. Anche Laura Pausini ha aperto un profilo Instagram al suo piccolo cane bianco, Lila Ebbasta, un esemplare femmina di Shih-Tzu. Da poco più di quattro mesi la cagnolina (che può contare su quasi quattro mila seguaci) è compagna inseparabile della piccola Paola, la figlia della cantante, e sui social si mostra mentre gioca e si diverte con lei. In Italia il cagnolino più famoso è però quello di Chiara Ferragni. Il bulldog della bionda influencer, Matilde Ferragni, è iscritta su Instagram da moltissimi anni (l'esordio risale al 2012) e oggi vanta un vasto pubblico di oltre trecentodiecimila follower. Cifre da capogiro.

Tra i cani dei divi di Hollywood che hanno un profilo social c'è anche Miss Asia, il bulldog francese di Lady Gaga. Un cane vip in tutti i sensi, tra i primi a sbarcare sulla piattaforma Instagram (il profilo è attivo dal 2015). Oltre a vivere tra lussi e agi, la cucciola (insieme ad altri due "fratelli" della stessa razza) vanta oltre duecentotrenta mila follower, abitini e oggetti firmati. Insomma, altro che "vita da cani" si potrebbe dire.