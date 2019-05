Laura Pausini: "Mahmood continua così, questo è solo l'inizio!"

Laura Pausini è una delle artiste italiane più note e premiate a livello internazionale. Ma, certamente, non poteva essere insensibile al grande risultato ottenuto da Mahmood all'Eurovision Song Contest 2019 svoltosi a Tel Aviv, in Israele. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 con la sua "Soldi" si è piazzato al secondo posto dietro il rappresentante dell'Olanda che è risultato il vincitore della gara canora con uno scarto di soli 27 punti rispetto al nostro rappresentante.

Laura Pausini: La sua reazione

In una gara canora come l'Eurovision Song Contesr 2019 dove la maggioranza dei partecipanti hanno scelto di cantare in inglese, Mahmood si è mosso in controtendenza manifestando grande coraggio dal punto di vista artistico. Infatti, ha scelto di continuare a cantare in italiano. Ed è proprio questo particolare che è stato rimarcato dalla cantante faentina.

La cantante, infatti, nel post ha scritto testualmente: "Complimenti Mahmood. Arrivare secondo con un brano cantato in italiano oggi è veramente un traguardo gigante". Non solo ma lo ha incoraggiato con queste parole: "Mahmood continua così, questo è solo l'inizio!". In effetti, Mahmood è stato l'italiano più votato di sempre ed è riuscito a portarsi a casa per la prima volta il Composer Awards, uno dei premi speciali che riconosce il valore autoriale di una canzone. Anche Alessandro Cattelan ha voluto complimentarsi con il cantante, secondo classificato, parlando di ‘orgoglio', così come Nino D'Angelo nei commenti al post del cantante aveva scritto "Siamo con te", raddoppiando i complimenti arrivati anche da Clementino.Comunque, i complimenti di Laura Pausini acquistano maggior valore se si considera che la cantante faentina è una delle poche artiste italiane che si può permettere dei tour internazionali nelle location che contano veramente.

