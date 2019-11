Laura Slowiak è l'arma segreta di Piotr Zielinski

Piotr Zielinski è alla sua ottava stagione in Serie A nonostante abbia solo 25 anni. Il centrocampista polacco, infatti, è arrivato in Italia nel 2011 grazie all'Udinese che nella stagione 2012-2013 l'ha fatto esordire in prima squadra. Con i friulani, Piotr mette insieme solo 20 presenze in due stagioni e non riesce mai a segnare. Nell'estate del 2014 passa all'Empoli dove in due stagioni si fa conoscere al calcio italiano giocando 66 presenze e segnando 5 reti.

Zielinski nell'estate del 2016 passa al Napoli a titolo definitivo per 15 milioni di euro più il cartellino del colombiano Camilo Zuniga e da quel momento in poi diventa una colonna portante del club azzurro. Fino a questo momento il 25enne polacco ha messo insieme 157 presenze complessive condite da 20 gol in tutte le competizioni. Quest'anno Zielinksi non ha ancora realizzato nessun gol e sta un po' soffrendo come tutto il Napoli di Carlo Ancelotti.

Zielinski si è recentemente sposato con la sua sexy Laura Slowiak che nella giornata di ieri è stata sfortunata protagonista di un brutto episodio avvenuto a Napoli e al ritorno da una passeggiata sulla spiaggia di Varcaturo con il suo labrador. Alcuni vandali, infatti, hanno spaccato il finestrino della smart di lady Zielinski e le hanno sottratto stereo e navigatore.

Tempo fa Laura, su Instagram, si era resa protagonista di una polemica dato che aveva usato parole dure per commentare la situazione inquinamento a Napoli. In una Story, infatti, la Slowiak mentre passeggiava in spiaggia aveva scritto: "Napoli è la terza città più inquinata d’Europa”. La statistica citata dalla sexy compagna di Zielinski era reale e al primo posto in questa "speciale" classifica ci sono Torino e Milano. Queste sue parole scatenarono una dura reazione da parte di molti utenti ma alla fine tutto finì nel dimenticatoio.

La bella moglie del giocatore del Napoli, però, non ha attirato l'attenzione dei suoi oltre 35.000 follower solo con post polemici, dato che scorrendo il suo profilo si notano molte foto che la ritraggono in momenti di vita quotidiana dove mette in mostra il suo viso acqua e sapone. Non solo, perché la sexy Laura ama postare anche molte foto con il suo Piotr con cui sta insieme da diversi anni e di cui è davvero molto innamorata: la coppia ha deciso di convolare a nozze lo scorso mese di giugno e sembra più affiatata che mai.



