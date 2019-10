Laura Torrisi piange per le critiche di Ornella Vanoni

La semifinale di Amici Celebrities non è stata facile per Laura Torrisi che, prima di dire addio al sogno della finale, è stata sopraffatta dalle critiche di Ornella Vanoni.

Già nelle puntate precedenti, la Torrisi aveva dovuto fare i conti con i giudizi non troppo benevoli della giudice del talent show, ma durante la quinta puntata di Amici Celebrities non è riuscita a trattenere quelle lacrime che, solitamente, ha versato di nascosto dalle telecamere. Lei, che ha accettato di partecipare al programma nonostante quella timidezza che l’ha sempre portata a non esibirsi davanti ad un pubblico così ampio come quello di Amici, ha provato a combattere il suo “mostro” riuscendoci solo in parte. E, quei giudizi della Vanoni sulla mancata capacità di trasmettere emozioni, non l’hanno quasi mai aiutata.

Il parere dell’artista è continuato sulla stessa linea e, forse a causa dello stress da semifinale, Laura Torrisi non è riuscita a trattenere le lacrime. “ Per me, che lavoro sul palco come attrici, non è bello sapere di essere incapaci di trasmettere emozioni ”, ha spiegato, a fatica, l’attrice. Il duetto con Alberto Urso sulle note di “Vivo per lei”, infatti, non ha convinto affatto la Vanoni che le ha fatto notare che “essere emozionati sul palco non significa riuscire a trasmettere emozioni”. Il parere della giudice, tuttavia, non è stato condiviso da Giuliano Peparini che, per risollevare il morale alla Torrisi, le ha fatto sapere che “ogni volta che lei canta, lo emoziona per davvero”.

Alla fine, però, il percorso di Laura Torrisi ad Amici Celebrities si è fermato ad un passo dalla finale e, insieme ad Emanuele Filiberto di Savoia, ha dovuto salutare gli altri compagni di avventura rinunciando al sogno dell'ultima puntata.