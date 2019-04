Laura Torrisi si sfoga via social: "Meglio sola che…"

Il motivo non è chiaro, e neppure se dietro ci sia qualcuno che l’abbia delusa, fatto sta che Laura Torrisi ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram un lungo post di sfogo. La bella attrice toscana non pubblica spesso cose personali sui social, ma questa volta ha voluto fare un'eccezione, spinta da qualcosa di forte.

“Se non trovi degni compagni di viaggio, vai da sola. Meglio sola che in compagnia di inconsapevoli. Intendiamoci, di base sono quella del: 'Da soli si va più veloci ma in due si va più lontano' Eh! Ma l’importanza della consapevolezza personale negli ultimi anni per me, è diventata proprio fondamentale. Se non c’è quella c’è poco e niente da fare e sai una cosa? Non andrai lontano! Se non sai chi sei, se non conosci i tuoi limiti (nel bene e nel male), se non hai il coraggio di guardare il tuo buio, conoscere i tuoi demoni e parlarci un po’, farci a botte fino alla pace uscendo poi a berci 2 birre insieme ... Se non hai il coraggio di capire tutto questo, cambiare e/o accettare delle parti di te, come pensi di poter costruire qualcosa di importante? Ok, ci sono persone che nemmeno con il libretto delle istruzioni in mano, riuscirebbero a capirti… Ma ci sono anche quelle intenzionate a farlo, ma se tu per primo non conosci te stesso, come pensi che possa capirti l’altro?".

L’attrice e conduttrice toscana prosegue nel post-sfogo con un velato riferimento a qualcosa o a qualcuno: "Dare sempre la colpa agli altri può funzionare fino ad un certo punto. Senza contare che è la strategia dei vigliacchi. Ed io di questi ultimi ne ho conosciuti diversi durante il mio cammino, per questo a più riprese, ho scelto di viaggiare sola. SCEGLIERE, altra parola che amo follemente e di cui tanto avrei da dire, ma ve ne parlerò un’altra volta. Adesso esco dal 'box del tempo' che fuori c’è una giornata stupenda e voglio godermela... Sole porta sole".

A chi le chiede se sia depressa oppure rancorosa per un uomo, Laura Torrisi risponde decisa: “Nessuno dei due. Rispetto il tuo pensiero anche se lo trovo denigrante e offensivo rispetto alla categoria femminile e a tutte quelle donne che come me, hanno imparato a volersi così tanto bene, da aver capito che meglio sole che con quella tipologia di uomo che tu descrivi. Cerca di volerti più bene, questo invece è il mio consiglio per te”.

Sicuramente l’aver condiviso queste parole con i suoi follower (e risposto a molti di loro) l’ha fatta stare meglio come lei stessa ha affermato in uno dei suoi commenti: “È utile a chi scrive e a chi legge.. Continuo il mio cammino, sperando che un giorno le vibrazioni del mio sole possano attrarre un sole simile, consapevole che se ciò non avverrà, sarà stato comunque un bel viaggio”. Che sia alla ricerca del vero amore?