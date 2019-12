Laura Torrisi, vacanza nel paradiso di Bali per i suoi 40 anni: "La metamorfosi. In cosa mi trasformerò ora?"

La brava attrice Laura Torrisi ha raggiunto l'importante traguardo degli "anta". Proprio oggi, il 7 dicembre, la bella siciliana compie 40 anni e si è concessa un magnifico regalo, una vacanza nell'isola paradisiaca di Bali, in Indonesia. L'attrice già da diversi giorni è approdata nell'immacolato scenario dell'isola balinese, e i suoi milioni di fan ne hanno testimonianza grazie ad un dettagliato reportage fotografico che la Torrisi sta dedicando loro quotidianamente. Ogni momento magico di tale memorabile vacanza è immortalato e postato dall'attrice sul suo profilo Instagram. Negli scatti pubblicati si può notare con ammirazione la forma perfetta e tonica, a 40 anni compiuti, sfoggiata dall'ex di Leonardo Pieraccioni.

La "metamorfosi" di Laura Torrisi nel paradiso di Bali

Laura Torrisi ha concluso da breve tempo l'esperienza televisiva ad Amici Celebrities, il talent show versione vip, dove in veste di concorrente è arrivata in semifinale. L'attrice siciliana, ma pratese di adozione, dopo le fatiche spese nel programma di Canale 5, ha deciso di concedersi una vacanza speciale per ritemprarsi e recuperare le energie. La meta prescelta da lei è l'isola indonesiana di Bali, un luogo incantevole, ideale per rilassarsi e riacquistare una piena armonia tra corpo e mente. Sì, perché la bella artista sta trascorrendo alcuni giorni immersa tra i paesaggi lussureggianti, le acque cristalline e i suggestivi templi indù che pullulano sull'isola di Bali. L'ex compagna del regista toscano Pieraccioni, aggiorna costantemente i suoi milioni di fan pubblicando ogni istante del meraviglioso viaggio. Eccola, allora, apparire protagonista in vari scenari sullo sfondo, tutti splendidi, ma quello che sorprende di più è l'avvenente bellezza di Laura Torrisi. Alcuni scatti mostrano l'attrice con indosso un bikini minimal che a malapena contiene le sue curve procaci e che evidenzia un corpo voluttuoso very hot.

L'attraente mora sfoggia un fisico invidiabile e si è immortalata in pose sensuali a bordo piscina con indosso soltanto un telo, oppure tra le risaie tipiche del luogo e vicino al palazzo reale. In altre foto appare in costume da bagno, versione sexy, esibendo un décolleté prorompente e un fondoschiena tornito, con alla sue spalle le cascate di Tukad Cenpung. I fan sono letteralmente folgorati e apprezzando moltissimo la splendida mise della loro beniamina l'hanno subissata di commenti e like lusinghieri. Pare che l'ex concorrente di Miss Italia 1998 sia trasvolata in solitaria, in versione single, nell'estremo oriente, almeno a considerare dai suoi scatti postati su Instagram. Dopo la sua relazione sentimentale intrattenuta con il regista Leonardo Pieraccioni, conclusasi nel 2014, con il quale ha generato una figlia, Martina, nata nel 2010, l'attrice pratese ha intrecciato una liaison nel 2017 con l'ex pilota di rally Luca Betti. Negli ultim tempi si è vociferato riguardo l'intercorrere di un'amicizia "speciale" tra lei e il cantautore Aiello, la cui storia non è mai stata ufficializzata pubblicamente.