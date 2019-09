Lavoro da paura: pagati per guardare 13 film di Stephen King

Si cerca un appassionato di cinema coraggioso e dal cuore forte. Sono le prerogative dell’annuncio di lavoro, per ora rivolto solo al pubblico americano, scritto da USDish.com, che è alla ricerca di un fan sfegatato disposto a guardare 13 film di Stephen King.

Sono previsti ben 1300 dollari e uno speciale kit di "sopravvivenza", con torcia elettrica, coperta, uno snack, una carta regalo di Amazon e un fitbit, per tracciare i battiti del cuore così da tenere sotto controllo la salute dello spettatore. I film che sono ispirati ai classici di King, sono da antologia del terrore e, il portale che ha organizzato il servizio, ha tutte le intenzione di tutelare la salute dello spettatore.

Una volta terminata la maratona, chi riuscirà a "sopravvivere" ai 13 film selezionati, dovrà raccontare tutte le sensazioni che ha provato durante la visione. Nel Kit ci sarà anche un piccolo diario, utilizzato per prendere appunti. Le candidature sono aperte fino al 15 ottobre per i soli residenti negli Stati Uniti (ma c’è l’idea di replicare il format anche in Europa), e gli spettatori dovranno avere tutti 18 anni compiuti. Alla domanda di partecipazione si può allegare anche un video, per spiegare così agli organizzatori il motivo dell’interesse ai libri e ai film di Stephen King. Tra le pellicole selezionate? Spunta Carrie, lo sguardo di Satana, La macchina Infernale e Cujo, ma anche Grano Rosso Sangue, senza dimenticare l’Acchiappasogni, It, The Mist, Le Notti di Salem e il cimitero vivente. Immancabile la proiezione di Shining, l’occhio del male e Creepshok.

Per 1300 dollari ci sarà un cinefilo coraggioso?