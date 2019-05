La Lazio trionfa, Anna Falchi concede il bis con uno scatto hot: follower in visibilio

Ieri sera l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi hanno dato vita ad una finale di Coppa Italia davvero equilibrata, tesa, e con un episodio che ha fatto infuriare e non poco il tecnico dei nerazzurri che è sbottato per il fallo di mano di Bastos non visto né dall'arbitro Banti né dal Var. I gol di Milinkovic-Savic e Correa hanno regalato il successo alla Lazio e gli oltre 40.000 tifosi presenti all'Olimpico hanno fatto festa insieme ai calciatori che hanno vinto un titolo e si giocheranno la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Tra questi tifosi, però, come al solito ce n'è sempre una particolare: Anna Falchi. La bella soubrette, showgirl, ex modella e attrice italo-finlandese, infatti, ha deciso di postare una foto sexy, sdraiata sul letto, con il seno nudo e appoggiato al materasso, in perizoma e con l'indice della mano destra davanti alla bocca. La sua istantanea ha scatenato i suoi oltre 300.000 follower su Instagram che hanno invaso di like e di commenti la sua bacheca: “Senza parole, solo tanta felicità… Non mollare mai.Questo è e sempre sarà il nostro motto… Forza Lazio”.

Non è la prima volta che l'ex modella nata a Tampere, da padre italiano e mamma finlandese, fa una cosa del genere dato che un paio di mesi fa aveva deciso di esultare senza veli per la vittoria della sua Lazio nel derby contro la Roma. Nella foto postata dopo la Stracittadina, si vede la sexy Anna sdraiata sul letto, con la mano sinistra sul seno e con la mano destra intenta a scattare un selfie. Questa sua trovata aveva raccolto circa 60.000 like scatenando così le fantasie di tutti i suoi tantissimi seguaci.

Anna aveva poi corredato la foto con la didascalia: "Per noi laziali sarà una notte indimenticabile... ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta...Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna". L'ex fidanzata di Biaggi, Ricucci e Fiorello aveva poi svelato in una trasmissione radiofonica: "Il selfie senza veli? L'ho fatto sabato sera, a casa mia da sola, subito dopo la partita. Le immagini sexy di questo tipo sono l'unica cosa che riescono a far alzare Instagram, sono sincera, c'è poco da fare. I contenuti vietati ai minori? Infatti io mi limito, e rimango sempre all'interno del consentito".