"Il principe Andrea deve parlare sotto giuramento"

Il guai del principe Andrea si fanno sempre più seri. Le pesanti accuse di Virginia Giuffre di aver avuto rapporti sessuali con lei all’età di 17 anni, unite ai suoi legami con il defunto Jeffrey Epstein, hanno decisamente fatto cadere in disgrazia la reputazione del principe. Ma pare che la situazione si stia facendo ancora più spinosa: la legale della Giuffre, Gloria Allred, ha affermato che Andrea dovrebbe parlare con l’FBI circa i legami con il magnate pedofilo Epstein.

Ma non è tutto: come riportato dal The Mirror, la Allred vorrebbe che il duca di York riferisse all’FBI sotto giuramento. Il terzogenito di Elisabetta ha finora sempre negato ogni coinvolgimento nel caso Epstein, così come di aver avuto rapporti sessuali con Virginia Giuffre quando era minorenne. Ma la Allred non è d’accordo: “Non ha testimoniato sotto giuramento. Lo sfido a farlo”, dichiara l’avvocato.