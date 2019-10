Cara Delevingne: "Ashley mi ha fatto sentire la donna più importante al mondo"

Lei una modella e attrice di fama mondiale, l’altra è un’attrice di successo molto amata dai teenager. Entrambe formano una fra le coppie più amate dai social e dal mondo dello showbiz. Stiamo parlando di Cara Delevingne e Ashley Benson. Una storia che è nata in sordina che però ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip. E come ha rivelato Vanity Fair, la Delevingne è molto felice di essere legata sentimentalmente a Ashley Benson.

Le ultime dichiarazioni arrivano direttamente da il Girl Hero Awards, riconoscimento dedicato alle paladine del femminismo, e in questo contento Cara Delevingne è tornata a parlare della sua love story. "È così bello avere nella vita una persona che mi ama e che supporta le mie scelte – esordisce -. Fino a poco tempo fa non avevo fatto entrare nessuno nella mia vita, per paura che se ne andassero. Non mi sono mai fidata di nessuno ma con Ashley è stato diverso".

Impegnata sul set a Praga con Orlando Bloom per le riprese di Carnival Row, la nuova serie tv di Amazon Prime, l’attrice afferma che non è stato facile vivere senza la sua dolce metà. "Le relazioni a distanza sono difficili, ma ho cercato di farla funzione –continua-. Questo mi ha reso una persona migliore". Da giugno dello scorso anno entrambe vivono il loro amore senza timore e, i selfie che spuntano in rete, parlano chiaro.