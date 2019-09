Lenny Kravitz chiede aiuto ai fan: "Aiutatemi a ritrovare i miei occhiali"

A volte si tende a dare importanza solo al valore materiale di un oggetto e non si considera il quello emotivo e personale. Di sicuro non la pensa così Lenny Kravitz, uno dei più grandi artisti di sempre, che nelle ultime ore si è appellato in maniera accorata ai suoi fan tramite Twitter, chiedendo loro aiuto per recuperare un paio di occhiali che per lui hanno un valore altissimo, non tanto economico quanto affettivo.

Pare che dopo un concerto in un locale di Los Angeles al cantante siano spariti i suoi storici occhiali da sole vintage, a cui Kravitz sarebbe particolarmente legato. Non gli mancano certo le possibilità per acquistarne un altro paio eppure Lenny Kravitz vuole riavere esattamente quelli. Il motivo lo spiega lui stesso nel tweet che ha scritto indirizzato ai suoi fan: “ Ci sono incredibilmente legato, sono vintage e appartenevano a una persona della mia famiglia. ”