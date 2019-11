Leonardo DiCaprio dona 100mila dollari per amore della sua Camila

Forse non ha ancora intenzione di sposarla, ma Leonardo DiCaprio sembra davvero tenerci molto a giudicare dalla generosa donazione che ha fatto durante l’evento di cui la sua Camila è stata madrina d’eccezione. L’attore ha staccato un assegno da centomila dollari durante il gala di “A Sense of Home Backyard Bowl” tenutosi a Beverly Hills, a favore della charity che si occupa di creare case per giovani senzatetto, rendendo così molto orgogliosa la sua fidanzata che è un’attivista di questo ente di beneficenza.

Mattatore della serata, a cui hanno presenziato anche Cindy Crawford, Sylvester Stallone, Ryan Reynolds e Tobey Maguire, è stato l’attore Jamie Foxx che ha presentato l’evento e che, alla vista dell’assegno di DiCaprio, ha gridato: “ Fermi tutti, abbiamo un lupo in sala! ”, riferendosi al film “ The Wolf of Wall Street ” in cui DiCaprio interpretava un ricco broker.

Quella di DiCaprio è stata la donazione più alta offerta da una singola persona durante la serata in cui la fidanzata Camila Morrone, sfavillante madrina, si è fatta molto ammirare per il suo look mozzafiato.

La modella e attrice 22enne argentina fa coppia fissa con l’attore dal dicembre 2017 e i due si preparano a festeggiare presto i loro primi due anni d’amore. Un record per DiCaprio la cui fama di latin lover è pari a quella di star di Hollywood.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?