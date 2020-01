Leonardo DiCaprio salva un uomo dall'annegamento ai Caraibi

Il ruolo di protagonista che ha interpretato per il film storico Titanic, nel ruolo di Jack Dawson, continua ad appassionare gli amanti del cinema. Nella storica pellicola cinematografica, Jack perde la vita per salvare la sua fiamma, Rose Dewitt, dopo il drammatico schianto della nave da crociera che li teneva a bordo con un iceberg nell'Oceano Atlantico. E, nelle ultime ore, Leonardo DiCaprio fa parlare di sé per essere diventato artefice di un salvataggio in mare aperto, avvenuto durante le vacanze natalizie.

Secondo quanto è stato riportato da Dailymail.com, l'attore (45 anni, ndr) nato a Los Angeles, di origini italiane e classe 1974 si è concesso una vacanza all'insegna del relax e dell'amore con la sua attuale fidanzata Camila Morrone (22 anni, ndr), ai Caraibi. Proprio durante l'ultima vacanza, l'attore è stato informato dello smarrimento di un uomo francese di 24 anni, registratosi in mare aperto.

Una fonte ha accertato a Dailymail che Leonardo DiCaprio fosse a bordo della sua barca, quando ha saputo della notizia. Dopo essersi messo alla ricerca dell'uomo dato per disperso per 11 ore, alla fine, l'attore dagli occhi di ghiaccio è riuscito a trarre in salvo il giovane. Quest'ultimo ha rischiato di annegare dopo essere caduto in mare da una nave da crociera. Il salvataggio sarebbe avvenuto il 30 dicembre, qualche giorno prima dell'arrivo del nuovo anno 2020.

Il capitano della barca DiCaprio avrebbe appreso per primo del rischio annegamento dell'uomo francese. E all'ascolto della notizia in questione lo stesso DiCaprio avrebbe dato l'ok per la ricerca del disperso, il quale è stato trovato dall'attore poco prima del calare della notte.

Dailymail ha divulgato anche le immagini che ritraggono l'attore DiCaprio mentre si gode -alla vigilia di Capodanno 2020- la suggestiva bellezza dell'isola di St. Barts. Le foto, della paparazzata in questione, sono state realizzate dopo il salvataggio divenuto in poche ore virale, in rete. E insieme all'attore è immortalata anche la giovane fidanzata Camila Morrone. Alla visione delle immagini della coppia vip, trapelerebbe che i due fossero tra loro molto complici. Il tempo trascorso insieme, lo scorso mese, alla fine si è rivelato una vacanza da eroe per l'attivista e vincitore di 3 Golden Globe, Leonardo DiCaprio.