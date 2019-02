Leopoldo Mastelloni insulta Vacchi: "È un imbecille"

Durante la trasmissione Storie Italiane, programma televisivo in onda su Rai1, si è parlato della colazione di Gianluca Vacchi con l'ippopotamo Pippo nel suo giardino. "Per me è un imbecille. Tutto quello che ho visto in precedenza di lui fanno parte della personalità di un cretino. Non mi ha mai dato l'idea di una persona che sta a posto con la testa", ha tuonato Mastelloni.

Gianluca Vacchi, dopo le tante polemiche nate anche sui social a seguito della pubblicazione del video dell'ippopotamo, è stato messo sotto accusa anche nel programma di Eleonora Daniele. "È consentito avere un ippopotamo a casa?" ci si chiede, "È un'offesa alla povertà e alla deseguaglianza", ha commentato Renato Balestra. Leonardo Metalli, invece, ha sottolineato come il mondo di Vacchi sia in realtà solo una finzione: "Tutto costruito in relazione ai social".

Gianluca Vacchi attaccato anche da chi lo stima

Patrizia Pellegrino, che da sempre ha molta simpatia per Vacchi, questa volta si è accodata alle polemiche: "Gianluca Vacchi è un uomo giocoso e mi piace come si pone, ma la questione dell'ippopotamo è assurda. Un animale che non è di questo Paese è qui in Italia, una sofferenza enorme. In più, è uno sfregio alla ricchezza".

Case di lusso, tuffi in piscine e ostentazione della ricchezza sono marchi di fabbrica di Gianluca Vacchi. La storia dell'ippopotamo, però, non ha fatto innervosire solo gli haters ma anche una larga fetta del suo pubblico.