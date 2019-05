L'Eredità, la gaffe della concorrente è veramente esilarante

L'Eredità, il quiz pre-serale condotto ogni giorno da Flavio Insinna su Rai Uno, è sempre pieno di sorprese. Anche grazie al suo format che consente una grande varietà e imprevedibilità di situazioni che possono mettere in "difficoltà" i partecipanti al gioco. Come dimostra una gaffe in cui è incappata di recente una concorrente del famoso quiz.

L'Eredità: la gaffe della concorrente

Normalmente, il game show condotto da Flavio Insinna è caratterizzato per la presenza di concorrenti preparati e che si sanno dare battaglia efficacemente. Ma, a volte, come in tutte le trasmissioni televisive di questo genere, ci sono dei momenti di défaillance che possono dare orgine a delle gaffe clamorose.

L’ultima veramente esilarante registrata durante lo show condotto da Flavio Insinna è stata fatta da una giovane concorrente, che si è bloccata di fronte al termine “abbarbicato”. Nonostante fossero state svelate quasi tutte le lettere della parola, la concorrente non è riuscita ad indovinare il vocabolo, del quale aveva anche a disposizione due sinonimi, “avvinghiato” e “radicato”.

La gaffe della concorrente oltre a suscitare l'ilarità del pubblico presente è stata ripresa anche dal tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia. Sul profilo Instagram dell’irriverente programma di Antonio Ricci è stata pubblicata infatti la breve clip dell’errore della concorrente dell’Eredità accompagnata dalla frase “Quando la prof. interroga a sorpresa”, e nel testo del post “Proprio sulle cose che non ho studiato”. Ovviamente, molti telespettatori e follower del programma di Canale 5 non hanno perso l'occasione per prendere simpaticamente in giro la povera concorrente. Alcuni hanno anche citato la canzone di Cristina D’Avena “Là sui monti con Annette” come fonte di insegnamento del termine “abbarbicato”, e riportando i versi del brano “Vive Annette / in un villaggio / dal bellissimo paesaggio / Sulle Alpi è abbarbicato / in un posto un po' isolato.

